Die Strecke zwischen Oßla und Wurzbach ist seit einigen Tagen gesperrt. Grund sind verschiedene Sanierungsarbeiten der Straße. Im oberen Abschnitt ab dem Ortsausgang Oßla in Richtung der Sormitzstadt wird in einen Bereich von rund 560 Meter die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert.

Zudem wird der Straßenbelag erneuert. Die Fräsarbeiten haben bereits begonnen. „In der kommenden Woche wird dann mit dem Asphalteinbau gestartet“, erklärte am Mittwoch Peggy Fischer von der Wurzbacher Bauverwaltung auf Nachfrage. Ab Montag, 2. November, sollen dann die Nebenanlagen, wie das Bankett, fertiggestellt werden. Dann kann auch wieder der Verkehr über die Straße rollen. Bis dahin bleibt die Umleitungsstrecke über Heberndorf in beide Richtungen bestehen.

Bis jetzt liegen die Arbeiten im Zeitplan, aber witterungsbedingt kann es auch zu Verzögerungen kommen.

Neue Deckschicht und Bürgersteige in den kommenden Wochen

In Oßla selbst schreiten die Arbeiten ebenfalls voran. Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Ortsdurchfahrt, der sich vom Feuerwehrhaus bis zum Ortsausgang Richtung Lehesten erstreckt, soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland ist mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung und dem Verlegen eines Mischkanals mittlerweile fertig. Auch die Leerrohre für eine künftige Glasfaserleitung sind sicher in der Erde verankert. „Ab dem 2. November soll die Asphaltdeckschicht aufgetragen werden“, so Peggy Fischer. Dann sollen auch die Arbeiten an den Gehwegen im Bereich des ersten Bauabschnitts in Oßla abgeschlossen werden.

Geplant ist, dass voraussichtlich im Laufe des kommenden Monats die Durchfahrt in Oßla wieder möglich ist, bis dann im nächsten Frühjahr die Bauarbeiten im zweiten Abschnitt fortgesetzt werden.