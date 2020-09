Kaum Möglichkeiten zur Erleichterung in Schleiz

Im Rahmen der Bürgerteich-Neugestaltung muss aus Kostengründen eventuell auf eine neue öffentliche Toilette in der Nähe der Innenstadt verzichtet werden. Das gab Bürgermeister Marko Bias (CDU) jüngst auf der Einwohnerversammlung in Schleiz bekannt. Ärgerlich ist das vor allem für Lutz Wagner vom Café Ried’l. Der Gastronom ist erbost darüber, dass seine Gaststätte Anlaufpunkt für jene wird, die das stille Örtchen aufsuchen müssen. „Besonders montags ist die Situation problematisch, weil an diesem Tag die Alte Münze geschlossen ist, auch die Weka hat ihre Toiletten wegen der Hygieneauflagen geschlossen“, schildert Lutz Wagner. Die Hygieneauflagen verschärfen diese Situation auch dadurch, dass laut dem Infektionsschutzkonzept nur ein Besucher die Alte Münze betreten darf.