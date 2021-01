Kaum Notrufmissbrauch bei Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis

Die Feuerwehr Schleiz bei der Menschensuche am 14. Januar.

Schleiz/Triptis Die Fehlalarmierungen werden teilweise in Rechnung gestellt.

Der Morgen des 14. Januar war ein außergewöhnlicher Tag für die Schleizer Stützpunktfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oettersdorf und die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Saale-Orla-Kreis. Denn kurz nach 6 Uhr erhielt ein Mann aus Schleiz einen anonymen Anruf, wonach ein Mann in die Wisenta gesprungen sei und gerettet werden musste. Nach der Absuche der Wisenta auf etwa 2,5 Kilometer stellte sich der Anruf jedoch ganz offensichtlich als böser Scherz da. Die Polizei ermittelt aktuell noch dem Täter.

Notrufmissbräuche dieser Art sind selten im Saale-Orla-Kreis. Denny Franz, Wehrführer der Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein verzeichnete im vergangenen Jahr keinen einzige dieser Fälle. Auch Michael Militzer, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Gefell, die zusammen mit den Einsatzkräften aus Tanna und Hirschberg zur Stützpunktfeuerwehr Süd zählt, kann sich ad hoc nicht an Notrufmissbräuche im vergangenen Jahr erinnern.

Wird eine Feuerwehr jedoch durch einen Notrufmissbrauch alarmiert, stellt sie die Kosten dem Verursacher, falls bekannt, gerne in Rechnung. Parallel dazu ermitteln die Behörden von Amtswegen, schließlich handelt es sich beim Notrufmissbrauch um eine Straftat.

Gutes Verhältnis zu Firmen in Triptis

Allerdings gibt es auch Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen (BMA). Diese können durch technische Defekte entstehen. Auf Schloss Burgk waren in der Vergangenheit mehrfach Fehlalarme der BMA aufgetreten. Die Schleizer Feuerwehr hat diese grundsätzlich dem Saale-Orla-Kreis in Rechnung gestellt.

Auch in einigen Großbetrieben im Saale-Orla-Kreis traten oft Fehlalarme durch die BMA auf. Diese werden aber nicht immer in Rechnung gestellt. „Wir haben seit über 20 Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu allen Firmen bei uns“, sagt der Stadtbrandmeister der Stützpunktfeuerwehr Triptis, Uwe Eitner. Das Auslösen einer Brandmeldeanlage habe eigentlich immer einen Grund.

Notrufmissbräuche öfter in Schleiz registriert

Im Bereich der Schleizer Feuerwehr wurden besonders in einem Schleizer Unternehmen sowohl Fehlalarme der BMA als auch Notrufmissbräuche über diese in der Vergangenheit registriert und in Rechnung gestellt. „Auch das Auslösen eines Handmelders ohne feuerwehrtechnischen Grund stellt einen Notrufmissbrauch dar“, erklärt der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth.

Die Stadt Schleiz ließ sich im vergangenen Jahr rund 74.474,20 Euro für Feuerwehreinsätze zurückerstatten. Darin enthalten sind aber auch die vom Verursacher entstandenen Kosten bei richtigen Einsätzen, wie zum Beispiel beim Beseitigen von Ölspuren.

Bei der Auslösung einer BMA können sowohl vom Betreiber als auch vom Inhaber der Anlage die Kosten eingefordert werden. Auch beim vorsätzlichen Auslösen einer BMA kommt in Schleiz oft Post von der Stadt. Etwa, wenn in der Gemeinschaftsunterkunft die Brandmeldeanlage auslöste, weil ein Mensch durch Rauchen im Gebäude die Anlage auslöste.

Weniger Brandmeldeanlagen freiwillig aufgeschaltet

Die Höhe der erstattbaren Kosten für Feuerwehreinsätze hänge selbstverständlich auch mit der Anzahl der Einsätze insgesamt zusammen. Im Jahr 2018 ließ sich die Stadt Schleiz zum Beispiel rund 111.000 Euro zurückerstatten. Die Tendenz der scharf geschalteten Brandmeldeanlagen im Saale-Orla-Kreis ist zudem rückläufig.

„Durch die neue Leitstelle in Gera sind die monatlichen Kosten für die sogenannte Aufschaltung der Brandmeldeanlagen enorm gestiegen, sodass in Gebäuden mit einer freiwillig installierten Brandmeldeanlage diese oft nicht mehr bei der neuen Leitstelle aufgeschaltet ist“, erklärt Ronny Schuberth. Beliefen sich die Kosten für die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage bei der Leitstelle Saalfeld auf rund 22 Euro, sind es in Gera gut 140 Euro monatlich.