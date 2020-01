Meine Meinung: Kein Angriff auf das Bargeld

Seit 18 Jahren kann man mit Ein- und Zwei-Cent-Münzen zahlen. Seitdem gibt es Befürworter und Gegner der Mini-Münzen. Man kann mit diesen jeden Betrag ganz genau begleichen. Doch etwa 80 Prozent der Ein- und Zwei-Cent-Münzen befinden sich laut Schätzungen nicht im regulären Umlauf, sondern schlummern irgendwo in Sofaritzen oder Marmeladengläsern. Im Durchschnitt hortet jeder Bundesbürger daheim 200 dieser Münzen.

Doch wozu? Zu D-Mark-Zeiten gab es den „Glückspfennig“ und den Brauch, diesen zu verschenken. Doch vom „Glücks-Cent“ habe ich noch nichts gehört. Parkuhren und Ticketautomaten nehmen die kleinen Eisenstücke im Kupfermantel nicht an.

Finnland führte 2002 die kleinsten Cent-Münzen nicht ein. In mehreren Euro-Ländern wie Belgien, Irland und der Niederlande wurden sie abgeschafft und Rundungsregeln eingeführt. Wehtun würde die Abschaffung in Deutschland niemandem. Ein Angriff auf das Bargeld wäre sie auch nicht. Eine sinnvolle Einteilung der Münzwerte könnte die Liebe zum Bargeld sogar stärken und einem Erlebnisse an der Supermarktkasse ersparen. Wenn die Mini-Münzen verschwunden sind, sucht der Vordermann nicht mehr gefühlt minutenlang, um die 4,97 Euro passend zu bezahlen.