Kein Schleizer Austausch für Firmen

Wisentahalle in Schleiz.

Wie so viele Veranstaltungen in diesem Jahr muss nun auch der für Anfang November geplante 8. Schleizer Wirtschaftsabend coronabedingt abgesagt werden. Darüber informieren die Wirtschaftsförderungen der Stadtverwaltung Schleiz und der Kreisverwaltung des Saale-Orla-Kreises als Veranstalter. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Nadine Wagner vom Fachdienst Wirtschaft, Kultur, Tourismus im Landratsamt. „Jedoch steht die Gesundheit aller Teilnehmer im Vordergrund und das nicht kalkulierbare gesundheitliche Risiko auf Grund der aktuellen Corona-Lage liegt deutlich zu hoch.“

Der Schleizer Wirtschaftsabend hat sich in den vergangenen Jahren als Informationsveranstaltung und Plattform zur Bildung von Unternehmernetzwerken etabliert. Die Veranstaltung in der Wisentahalle hätte unter den aktuellen Bedingungen nur mit deutlich weniger Teilnehmern organisiert werden können. Im Jahr 2021 soll der Wirtschaftsabend wieder stattfinden, erklären die Veranstalter.