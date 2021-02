Kein Taubenmarkt am Rosenmontag in Mühltroff

Der Taubenmarkt in Mühltroff, der traditionell am Rosenmontag stattfindet, fällt dieses Jahr aus. Der Geflügelzüchterverein 1871 Mühltroff und Umgebung, der auch zahlreiche Mitglieder in der Schleizer Region hat, bedauert dies sehr, zumal der Verein dieses Jahr sein 150-jähriges Jubiläum begeht. Ausdrücklich möchte der Verein darauf hinweisen, dass die Jubiläumsschau, die eigentlich dieses Jahr im Januar durchgeführt werden sollte, nun für den 8. und 9. Januar 2022 geplant ist. Auch der Jubiläumstaubenmarkt soll nächstes Jahr am Rosenmontag nachgeholt werden.