Kein Trinkwasser in Altengesees

Am heutigen Dienstag muss in der Ortschaft Altengesees in der Zeit von 9 bis gegen 12 Uhr die Trinkwasserversorgung unterbrochen werden, teilt der Walo-Zweckverband mit. Grund sind dringend erforderliche Reparaturarbeiten an einer der Trinkwasserleitungen. Die Einwohner werden gebeten, sich gegebenenfalls mit einer entsprechenden Trinkwassermenge zu bevorraten. Es wird um Verständnis für die erforderliche Maßnahme gebeten.