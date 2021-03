Hinweiszettel an der Eingangstür zum Landratsamt Saale-Orla in Schleiz.

Schleiz. Leser Jürgen Hörl aus Göttengrün will wissen, ob er verreisen und wo er sich testen lassen kann.

Ein Leser wollte wissen, ob er in Coronazeiten aus dem Risikogebiet Saale-Orla in einen anderen Landkreis reisen darf und wo er sich im früheren Kreis Schleiz testen lassen kann. Ein anderer Leser schlägt zwei Standorte für ein Testzentrum in Schleiz vor, das er fordert.