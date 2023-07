Kinder aus Harra übernehmen Feuerwehrgerätehaus Rehau

Harra. Offenes Ferienangebot der Jugendfeuerwehr Harra. Ausflug nach Rehau geplant

Die Jugendfeuerwehr Harra veranstaltet in der kommenden Woche wieder ein Ferienprogramm, das allen interessierten Kindern und Jugendlichen von 8 bis 16 Jahren offensteht. Das Angebot ist kostenlos.

Los geht es am Montag, 17. Juli, um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Harra. „Wir freuen uns über jeden, der vorbeischaut“, so Jugendwart Alex Neumüller. „Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig.“

Am ersten Tag gibt es für die Teilnehmer eine Einführung ins Feuerwehrwesen. „Wir werden einen Fettbrand zeigen und ein Waldbrandszenario durchspielen“, so Alex Neumüller.

Für Mittwoch, 19. Juli, ist ein Ausflug zur Feuerwehr Rehau geplant. Laut Alex Neumüller verfügt man dort über ein neues Feuerwehrgerätehaus mit der neuesten Technik, die die Jungen und Mädchen in Augenschein nehmen können.

Am Freitag, 21. Juli, schlüpfen die Teilnehmer in die Rollen von Berufsfeuerwehrleuten. „Sie werden in verschiedene Gruppen eingeteilt, besetzen die Wache und kümmern sich um die Fahrzeuge und die Ausrüstung“, erklärt Alex Neumüller. Auch die Feuerwehren aus Blankenstein, Birkenhügel und Lichtenberg werden an diesem Tag mit dabei sein. Welches Szenario am Freitag durchgespielt wird, bleibt aber ein Geheimnis.