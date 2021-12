Kinder beschädigen in Schleiz gleich mehrere Bagger und flüchten

Schleiz. Außerdem halten in Pößneck Anwohner zwei Randalierer fest.

Kinder randalieren großflächig

Samstagvormittag wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Bagger auf einem Firmengelände Am Stadtweg in Schleiz beschädigt wurden. Bislang Unbekannte hatten die Außenspiegel und Schließvorrichtungen beschädigt sowie die Innenräume verwüstet - es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wenige Stunden später wurde die Polizei informiert, dass auf dem identischen Firmengelände gegen 15.30 Uhr zwei Kinder dabei beobachtet wurden, wie sie die Verglasung eines auf dem Gelände abgestellten Baggers beschädigten. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß konnten die Tatverdächtigen gestellt werden: Es handelte sich um zwei Jungs im Alter von 10 und 11 Jahren aus Schleiz.

Die beiden Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ob sie auch für die vorangegangenen Sachbeschädigungen verantwortlich sind, wird noch geprüft. Allerdings können Tatverdächtige unter 14 Jahren nicht strafrechtlich belangt werden.

Anwohner stellen zwei Männer nach Sachbeschädigung an PKW

Zwei junge Erwachsene wurden am frühen Sonntagmorgen durch Anwohner gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, nachdem sie an mehreren geparkten Fahrzeugen die Karosserie und Außenspiegel beschädigt hatten. Die 23 und 24 Jahre alten Männer wurden am Sonntag kurz nach 4.30 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße dabei beobachtet, wie sie mehrere PKW beschädigten - die Polizeibeamten konnten jeweils die identität feststellen und Strafanzeigen erstatten. Ob ein im Wernburger Weg abgestellter PKW, welcher ebenfalls Beschädigungen am Außenspiegel aufwies, zu Lasten der jungen Männer geht, wird noch ermittelt.

