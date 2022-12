Kindergartenplätze in Tanna und Zollgrün werden teurer

Für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Tanna spendete die Firma Gealan Fenster-Systeme GmbH den Kindertagesstätten in Tanna und Zollgrün jeweils 500 Euro. Die Spende überreichte Bürgermeister Marco Seidel wie auf diesem Foto in Zollgrün den glücklichen Kleinen in beiden Einrichtungen und bedankt sich ausdrücklich bei dem ortsansässigen Unternehmen. Das Geld soll direkt den Kindern zu Gute kommen und zur Erfüllung von kleineren Wünschen beider Einrichtungen beitragen. Ihre Eltern werden aber demnächst mehr für die Kindergartenplätze bezahlen müssen.