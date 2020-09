Cassandra hat Spaß daran, sich auf der neuen Seilbahn in Ziegenrück auszuprobieren. Sie hatte sich dieses Spielgerät sehnlichst gewünscht.

Ziegenrück. Am Weltkindertag freuen sich die jungen Nutzer über die Erweiterung der städtischen Anlage.

Kinderspielplatz in Ziegenrück bietet jetzt mehr Möglichkeiten

Die Mädchen und Jungen in Ziegenrück sind am Weltkindertag reichlich beschenkt worden. Zur Einweihung neuer Spielgeräte waren sie auf den Kinderspielplatz in der Schleizer Straße eingeladen. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes hatten die Geräte eine Woche zuvor aufgestellt.