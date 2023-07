Kinderwoche zum 30. Mal im südlichen Saale-Orla-Kreis

Tanna. Fünf Tage wird wieder durch das evangelisch-lutherische Pfarramt Tanna ein Ferienprogramm für Kinder organisiert.

1993 fand die Kinderwoche zum ersten Mal in Unterkoskau statt, sie ist inzwischen nach Tanna umgezogen. Fünf Tage wird durch das evangelisch-lutherische Pfarramt Tanna ein Ferienprogramm für Kinder organisiert. Der Morgen beginnt mit einer Begrüßung in der Turnhalle und dem Erlernen eines Vers aus der Bibel. Beim Frühstück wird sich für den Rest des Tages gestärkt, an dem geschwommen oder gewandert wird.

Mehr als 120 Kinder sind in diesem Jahr dabei und werden von Ehrenamtlichen betreut, die teilweise schon viele Jahre die Kinderwoche unterstützen. Sogar eine Schülerband hat sich gegründet, um musikalisch zu begleiten.