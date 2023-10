„Kirche Kunterbunt“ in Tanna

Tanna. Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es nun eine Familienkirche.

Eine neue Form der Familienkirche gibt es seit September in Tanna. Am Sonntag nun fand das zweite Mal die „Kirche Kunterbunt“ statt. Ein Konzept, dass es bereits mehrfach in Deutschland gibt, aber in den neuen Bundesländern noch nicht so verbreitet ist und im Saale-Orla-Kreis sogar aktuell nur in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Tanna durchgeführt wird.

„Jeden zweiten Sonntag im Monat laden wir zwischen 14.30 und 17.30 Uhr vor allem junge Familien zu einer besonderen Nachmittagsgestaltung ein. Der gemeinsame Auftakt beginnt in der Kirche mit Musik. Es gibt sogar einen extra geschriebenen Song zu hören. Danach gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken und im Anschluss verschiedene Aktiv-Stationen. Der Abschluss wird wieder gemeinsam in der Kirche begangen“, erklärt Pfarrer Christian Colditz das Konzept. Etwa 20 Menschen organisieren das Projekt im Ehrenamt.