Kirschkauer Bürgermeister gegen Windkraft im Wald

André Kerl (parteilos) hat als Bürgermeister von Kirschkau einen Eintrag in Sachen Windkraft im Wald im Diskussionsforum des Thüringer Landtages getätigt. Als Mitglied der Bürgerinitiative „Unser Wald bleibt stehen“ aus Löhma fordert er die Bürger der Region auf, ihre Meinung zur möglichen Änderung des Waldgesetzes bis 11. September kundzutun. CDU und FDP im Landtag wollen eine von Rot-Rot-Grün vorgenommene Änderung des Thüringer Waldgesetzes rückgängig machen. Sie wollen erreichen, dass Windräder im Wald verboten werden.

Kerl fordert in seinem Beitrag die Mitglieder des Ausschusses für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten sowie des Thüringer Landtages auf, die Änderung des Waldgesetzes nach dem Vorschlag der FDP und CDU so zügig wie möglich umzusetzen. „Damit meinen wir eine Umsetzung noch 2020. Wir sind strikt gegen die geplanten Windkraftanlagen im Wald“, so Kerl.

In Kirschkau gibt es Photovoltaikanlagen in einer Größenordnung von 1700 Kilowattpeak, die pro Jahr über eine Million Kilowattstunden Strom erzeugt können. In den Nachbarorten Löhma und Lössau gibt’s ähnliche Anlagen, die von den Einwohnern akzeptiert werden, anders als die Windkraft, so Kerl.

forum.thueringer-landtag.de/node/17908