Kitafest in Oppurg gefeiert

Oppurg. Kindergartenkinder erhielten außerdem Einblicke in verschiedene Berufe.

Als einen gelungenen Abschluss eines Kita-Projektes bezeichnet Leiterin Gabi Mellerke das Fest auf dem Gelände des „Haus der kleinen Spatzen“ zum Weltkindertag.

Über acht Wochen hinweg standen mit Kindergartenkindern Firmenbesuche zwischen Könitz und Triptis an. Handwerkliche und medizinische Berufe standen im Mittelpunkt. Am Donnerstag präsentierte sich unter anderem eine Krankenschwester, Dachdecker, Yogalehrer, Schulbegleiter und Bäcker zum Fest, wie sie sagte. „Danke ans Team und die Helfer für ihren Einsatz“, so Mellerke gegenüber der Heimatzeitung.