Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule in Schleiz sammeln praktische Erfahrungen

Schleiz/Zeulenroda. Die eigenen Fähigkeiten entdecken im Berufsbildungs- und Technologiezentrum

Die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule in Schleiz sammelten in diesem Schuljahr wieder praktische Erfahrungen im Berufsbildungs- und Technologiezentrum Zeulenroda. Unter Anleitung erprobten sie sich im Verlauf des Schuljahres in den Berufsfeldern Metall, Bau/Fliese, Holz, Glas/Farbe/Kunststoffe sowie Gastronomie und Körperpflege. Dabei wurde auf die jeweils individuellen Fähigkeiten eingegangen. Ziel war es, Erkenntnisse für die spätere Berufswahl zu gewinnen, aber auch das eine oder andere selbst hergestellte Werkstück mit Stolz nach Hause zu tragen. Schon viele Jahre bestehe die Kooperation mit dem Team des BTZ Zeulenroda und der Fröbelschule.