Klebstoff-Attacke in Schleiz - Mopeds manipuliert - Berauschter Ausflug

Saale-Orla-Kreis Das sind die Polizeimeldungen aus dem Saale-Orla-Kreis.

Mehrere Mopeds am Saalburger Strand manipuliert

Am Freitag, dem 04.06.2021 zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr, wurden Manipulationen an einem Moped vorgenommen, das am Saalburger Strand abgestellt war. Die Täter lösten Schrauben an der Motor-Abdeckung der Simson S51. Als die 17-jährige Halterin mit ihrem Moped losfuhr, riss die Kette und das Hinterrad des Fahrzeuges blockierte.

Das Mädchen konnte glücklicherweise einen Unfall verhindern und wurde nicht verletzt. Am selben Tag gegen 20:00 Uhr befand sich auf dem Parkplatz ein Junge, der ebenfalls Probleme mit seinem Moped zu haben schien.

Betrunkener Mopedfahrer in Ziegenrück gestoppt

Ein 59-jähriger Moped-Fahrer wurde am Donnerstagabend in der Mühlstraße in Ziegenrück kontrolliert. Der Alkoholtest hatte einen Wert von 1,34 Promille. Daraufhin erfolgten die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Anzeige.

Klebstoff in Schloss in Schleiz gespritzt

Unbekannte spritzten zwischen diesen Mittwoch, gegen 21:30 Uhr und Donnerstag, 9:00 Uhr, Klebstoff in das Schloss der Eingangstür einer Gaststätte in der Geraer Straße in Schleiz. Dabei entstand Sachschaden. Dies war bereits die 5. Sachbeschädigung an dieser Gaststätte innerhalb der letzten Wochen.

Hinweise zu den einzelnen Fällen nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 4310 entgegen.

