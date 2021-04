Kleingärten rund um Schleiz zu vergeben

Joachim Gensior mit Brigitte Schubert in der Kleingartenanlage „Bergstraße“ in Schleiz.

Oberland. Der Regionalverband der Gartenfreunde „Obere Saale“ sucht für 49 Parzellen neue Pächter.

Die Natur blüht auf, die Sonne lockt, um Lebenskraft und Kraft zu tanken. Ein Kleingarten bietet Menschen eine Lebensqualität durch Beschäftigung im Grünen, ein soziales Miteinander und eine gesunde Lebensweise.

Der Regionalverband der Gartenfreunde „Obere Saale“ e. V. besteht aus zwölf Kleingartenanlagen mit 724 Parzellen, davon 49 freien Parzellen. Sieben freie Gärten gibt es in Schleiz, zwei in Bad Lobenstein und je einen in Saalburg, Gefell und Hirschberg. Freie Gärten bieten dabei die Kleingartenanlagen „Langenbacher Weg“, „Bergstraße“, „Sonnenbad“ und „Greizer Straße“ in Schleiz, die Kleingartenanlage in Saalburg und Gefell sowie die Kleingartenanlage „Hirschberger Straße“ in Bad Lobenstein.

Ansprechpartner nach freien Gärten in den Kleingartenanlagen sind für Schleiz Joachim Gensior (Tel. 03663/401370) und Thomas Heß (Tel. 03663/406228), für Gefell Hans Körner (Tel. 036649/80150) und für Saalburg Ramona Schmidt (Tel. 036647/22051).

Die Kleingartenanlagen bieten ein familienfreundliches Klima mit der Nähe zur eigenen Wohnung und sind Begegnungsstätten der lokalen Bevölkerung, teilte der Regionalverbandsvorsitzende Joachim Gensior mit.