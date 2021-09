Klingende Schlosskapelle in Burgk

Burgk. Konzert mit Daniel Beilschmidt an der Silbermann-Orgel auf Schloss Burgk

Zu einem außergewöhnlichen Orgelkonzert lädt das Museum Schloss Burgk am Sonnabend, 25. September, ein, wenn sich der Leipziger Universitätsorganist Daniel Beilschmidt von der kostbaren Ausstattung der Burgker Schloßssapelle inspirieren lässt.

Die Schlosskapelle Burgk existiert seit dem späten Mittelalter. Sie wurde seither mehrfach überarbeitet und erweitert. Ihre heutige Gestalt erhielt die Kapelle im Wesentlichen unter Heinrich II. Reuß ä. L. (1575-1639), dem Begründer der ersten Herrschaft Burgk und seiner Gemahlin, der geborenen Freiin zu Putbus (1590-1665), in deren Besitz Schloss Burgk bis zu ihrem Tode als Leibgedinge blieb. Beider Wappen befinden sich am Aufgang zur Kanzel. Die kunstvolle frühbarocke Kanzel aus dem Jahr 1624 ist das Werk des Schleizer Bilderschnitzers Hans Balbierer. Das Herz des Raumes ist die Orgel von Gottfried Silbermann.

Kaum ein anderer Organist ist so vertraut mit Instrument wie der 1978 unweit von Burgk geborene und aufgewachsene Daniel Beilschmidt. Bereits als Schüler am Musikgymnasium Gera musizierte er an dem kostbaren Instrument und kehrte nach Beendigung seiner Studiums bei Arvid Gast, Ullrich Böhme, Stefan Johannes Bleicher, Hans Fagius, Bernhard Klapprott und Michael Kapsner in Leipzig, Kopenhagen und Weimar immer wieder mit hochinteressanten Programmen nach Burgk zurück. Beim diesjährigen Konzert improvisiert Daniel Beilschmidt über die prunkvolle Ausstattung der Burgker Kapelle spielt Musik aus der Entstehungszeit des Raumes. Beilschmidt, der 2009 in das Amt des Leipziger Universitätsorganisten berufen wurde, war bis 2015 Assistenzorganist an der Leipziger Thomaskirche und ist seither Künstlerischer Mitarbeiter an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Im Dezember 2017 begann mit der Eröffnung des Paulinums/der Neuen Universitätskirche St. Pauli ein neues Kapitel für den jungen Musiker. Rund um die beiden neuen Orgeln ist ihm die musikalisch-liturgische Planung, Gestaltung und Ausführung von Gottesdiensten, Universitätsvespern und Konzerten anvertraut.

Beilschmidt pflegt die ganze Breite des Repertoires von frühester Orgelmusik bis zu Werken des 20. und 21. Jahrhunderts, wobei das Orgelschaffen der Renaissance, J.S. Bachs und Olivier Messiaens sowie die Improvisation Schwerpunkte seiner Arbeit bilden. Auch als Komponist tritt Daniel Beilschmidt seit etlichen Jahren hervor: 2012 erlebte sein Orgelstück „verwandlung“, geschrieben für die große Silbermannorgel des Freiberger Domes, seine Uraufführung, 2015 führte der Gewandhauschor Leipzig das Programm „Der stumme Krieg“ mit neu verfasster Musik von Beilschmidt und vier weiteren Komponisten auf.

Das Konzert mit Daniel Beilschmidt am 25. September auf Schloss Burgk beginnt 18 Uhr. Kartenvorbestellungen bitte unter Telefon 03663/400119 oder per E-Mail: museum@schloss-burgk.de

