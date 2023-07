Klinikstandorte im Saale-Orla-Kreis: Keinen Raum für Spekulationen schaffen

Pößneck/Schleiz. Linke berät über Zukunft der Klinikstandorte im Saale-Orla-Kreis

Die Fraktion der Partei Die Linke traf sich am vergangenen Donnerstag, 13. Juli, im Kreistag Saale-Orla, um über die Entwicklung der Krankenhauslandschaft in der Region zu beraten. Dazu wurde Ralf Plötner, Sprecher für Gesundheit und Krankenpflege im Thüringer Landtag, in der Runde begrüßt.

Wie aus einer Mitteilung der Partei hervorgeht, stand dabei im Mittelpunkt die Frage, ob eine mögliche Einigung zwischen dem Bund und den Ländern im Bereich der Gesundheitspolitik konkrete Auswirkungen auf die Krankenhausstandorte im Landkreis habe. Entsprechend der geschaffenen Verhältnisse im Krankenhaus Schleiz sei die Kreistagsfraktion froh über die sehr positive Entwicklung am Standort. Bei einem Besuch am Tag der offenen Tür in der Sternbach-Klinik in Schleiz konnten sich Klaus Möller und Ralf Kalich als Vertreter der Fraktion davon überzeugen, dass die Versorgung langfristig gewährleistet sei.

Zur aktuellen Entwicklung am Standort Pößneck der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ stellt der Fraktionsvorsitzende Ralf Kalich fest, dass die Öffentlichkeit sachlich über den weiteren Fortbestand des Standortes informiert werden müsse. Dies könne nur durch die Klinik selbst sowie den Bürgermeister von Pößneck mit Unterstützung der Kreisverwaltung erfolgen, heißt es weiter in der Mitteilung der Linken. Es dürfe dabei zudem keinen Raum für Spekulationen geben. red