Töpen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat sich am Montagabend bei einem Gespräch in Töpen die Sorgen und Nöte der Landwirte angehört.

Klöckner nimmt bei Demo in Töpen Landwirte in Schutz

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wurde am Montagabend gleich hinter der Landesgrenze im oberfränkischen Töpen von schätzungsweise 500 demonstrierenden Landwirten aus Bayern, Thüringen und Sachsen, aber auch von lautstarken Tierschützern empfangen. Diese protestieren jeweils gegen Politik der Landwirtschaftsministerin. Nach dem Besuch des Biogroßhändlers dennree GmbH und einer Gesprächsrunde mit Landwirten im Rathaus wandte sie sich an die Wartenden. Klöckner bot einer Delegation der Landwirte, die mit ihren Schleppern die Schleizer Straße zuparkten, ein Treffen in Berlin an. Da sie am späten Abend noch ihren Flug von Nürnberg nach Portugal zu einem Treffen mit ihrer Agrarkollegin erreichen wollte, hatte sie für weitere Gespräche keine Zeit.

„Wer mehr Tierwohl und weniger Pflanzenschutzmittel will, muss das auch kaufen und bezahlen“, sagte die Ministerin zuvor in Richtung der Verbraucher. Klöckner verteidigt die Landwirte gegen die Kritik einiger Dutzend Vertreter der Tierschutzpartei: „Wer Landwirte als Tierquäler darstellt, ist nicht fair. Denn Sie haben sich nicht beschäftigt, wie Tiere in anderen Ländern gehalten werden“, sagte sie und schob hinterher: „Wenn Sie so weiter machen, werden wir hier keine Tierhalter mehr haben und das exportieren, was Sie nicht wollen.“ Klöckner sprach sich dafür aus, den Landwirten in mehrerlei Hinsicht Übergangszeiten zu geben, damit sie die Chance hätten, von ihrer Arbeit zu leben. Man müsse zusammenarbeiten und dürfe sich nicht extrem und ideologisch gegenseitig verurteilen, sagte sie. Beitrag wird im Laufe des Tages fortgesetzt.