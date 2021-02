Knapp ein Zehntel der Mitarbeiter der Kreisverwaltung Saale-Orla im Homeoffice

Schleiz. Warum es Arbeitgebern mit vielen Verwaltungsmitarbeitern in Schleiz schwer fällt, die Corona-Arbeitsschutzverordnung umzusetzen

Mit der Corona-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet die Bundesregierung Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten, soweit dem keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Was bei Handwerks- und Produktionsbetrieben schwer in die Tat umzusetzen ist, müsste in Verwaltungen einfacher sein. Doch weit gefehlt. Lediglich rund 30 Mitarbeiter der 372 Mitarbeiter der Kernverwaltung des Landratsamtes Saale-Orla arbeiten derzeit von daheim. Bei der Kreissparkasse Saale-Orla sind es mit rund 50 Beschäftigten ein Viertel der Belegschaft, die im mobilen Büro arbeiten.