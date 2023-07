Knieguss und Armbaden in einem Kindergarten im Saale-Orla-Kreis

Mittelpöllnitz. Eine Projektwoche bringt den Kindern eines Kindergartens im Saale-Orla-Kreis die Kneipp-Prinzipien näher. Auch die Eltern spielen dabei eine Rolle.

Fünf Tage, fünf Elemente: So lautete unlängst das Prinzip einer Projektwoche des Kindergartens „Gänseblümchen“ in Mittelpöllnitz. Dabei ging es um das nicht ganz einfache Thema „Solidarisches Zusammenleben der Generationen auf den 5 Säulen von Kneipp“. Auch die Eltern und Großeltern sowie Vereine und Ortsgruppen nahmen an der Aktion teil.

Los ging es am Montag mit einem „Tag des Wassers“. Hier lernten die Kinder, begleitet von einem Kneipp-Gesundheitstrainer, viel über die Wirkung von Knieguss, Armbaden und Wassertreten. Am Dienstag, dem Tag der Bewegung, brachte Physiotherapeutin Lydia von der Physiotherapie Horn die müden Knochen in Schwung. Mittwoch folgte der Tag der Heilpflanzen: Verschiedene heimische Kräuter standen hier im Mittelpunkt – und aus Spitzwegerich und Ringelblume stellten die Kinder gemeinsam eine Heilsalbe her.

Sommerfest am „Tag der Lebensordnung“

Donnerstag war der Tag der Ernährung. Hand in Hand arbeiteten Klein und Groß diesmal an einem gesunden Buffet, unter anderem mit Obstpizza, Käsekaktus und Gemüsezug mit Dip sowie verschiedenen Aufstrichen. Der Tag der Lebensordnung brachte als krönenden Abschluss am Freitag ein Sommerfest. Dort präsentierten die Kinder ein Programm, bei dem sie von „Musik Andre“ unterstützt wurden.

„Ob beim gemütlichen Plausch im Zelt, Herumtoben in unserem schönen Garten oder einer Fahrt mit der Feuerwehr: Es war für jeden etwas dabei“, resümieren die Veranstalter der Volkssolidarität Pößneck. Einen besonderen Dank richten sie an Michael Beer von der Deutschen Vermögensberatung in Gera sowie an alle Teilnehmer und Unterstützer. Ihr Fazit des Projekts: „Es war eine ganz tolle Woche für uns Gänseblümchen.“