Köstizer Geschichte und Geschichten

Die Erleichterung war Besuchern und Akteuren gestern beim Pößnecker Sonntagsstreifzug in Köstitz anzumerken. Am Tag zuvor hätte die Veranstaltung innerhalb der heimatgeschichtlichen Reihe bei Dauerregen nicht in dieser ausgedehnten Form stattfinden können.„Wir hätten bei diesem Wetter kaum spielen können“, sagte Musikschullehrer David Vlad. Gemeinsam mit vier Schülern war er auf dem Grauberg für die erste Einlage auf dem Rundgang verantwortlich. Unter Mitwirkung der Musikschule finden gewöhnlich die Sonntagsstreifzüge im September ihren Abschluss. Nach Schlettwein und Öpitz in den vergangenen beiden Jahren stand dieses Mal der Ortsteil Köstitz auf dem Programm.„Es war der zweite und leider auch schon letzte Streifzug in diesem Jahr“, sagte Kulturamtsleiterin Julia Dünkel gewissermaßen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite riss die Corona-Epidemie in die langjährige Tradition dieser Reihe kein Loch, andererseits fanden dadurch nur zwei Veranstaltungen statt. 130 Besucher bescherten dem gestrigen Sonntagsstreifzug einen Zuspruch nach Maß. Damit war auch die Obergrenze im Rahmen des Hygienekonzepts erreicht. Etwa die Hälfte der Eintrittskarten wurde bereits im Vorverkauf erworben. Unter den Besuchern waren wieder viele Stammgäste.

An den insgesamt fünf Stationen informierten Mitglieder des Köstitzer Kirmesvereins unter dem Motto „Köstitz und seine vergangene Zeiten“. Haltepunkte mit musikalischer Umrahmung waren der Grauberg, die Kindertagesstätte Arche Noah, die Köstitzer Straße, die Gaststätte Zur Erholung und zum Abschluss Oefners Mühle, die aktuell von Reinhard Oefner betrieben wird. Lustige Anekdoten und Fakten zur Heimatgeschichte hatte am Treffpunkt auf dem Lidl-Parkplatz Vereinsmitglied Roland Genzel parat. Er berichtete unter anderem darüber, dass es 1826 nur 100 Einwohner gab, während es 1910 schon 820 waren. Gegen den Willen der Köstitzer wurde der Ortsteil 1919 nach Pößneck eingemeindet. Heute habe der Ortsteil die Stadt Pößneck bei der Zahl von zwei Tankstellen abgehängt, sagte Roland Genzel mit einem Augenzwinkern. „Dafür haben wir kein Finanzamt.“