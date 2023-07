Kolumne: Ciao, bis in drei Wochen!

Marcus Cislak geht beschwingt in seinen Sommerurlaub.

Mit vielen positiv-leuchtenden Erlebnissen an diesem Wochenende verabschiede ich mich in meinen dreiwöchigen Urlaub. Unter anderem erwartet Familie Cislak die Schuleinführung unseres jüngsten Sprosses. Er hatte sich am Freitag bereits von seinen Kindergärtnern und seiner Gruppe verabschiedet. Käsespieße gab’s, weil das schlechte Wetter den letzten Wunsch von ihm und zwei anderen verhagelte: den Pößnecker Kinderwald noch einmal erkunden. Ob der endlich mal offiziell eingeweiht wird?

Jedenfalls wird ihm als Grundschulkind ein anderer Kinderwald die nächsten vier Schuljahre begleiten. Unsere Tochter kennt’s bereits und ist von dem am Neustädter Bismarckturm endlos begeistert. Dieses Monument wurde gerade wieder ins beste mediale Licht gerückt. Wir genießen jedenfalls ab sofort täglich das wunderschöne Licht an der Hohenwarte (Stausee in Flammen sah man an der Portenschmiede nicht in aller Pracht). Wir hören, sehen und lesen uns bald wieder, liebe Leser.