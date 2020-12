Peter Hagen erinnert an heiße Debatten zur Stauseeordnung

Der Corona-Sommer 2020 hatte unübersehbar zu einem sprunghaften Anstieg der Besucherzahlen an den Stauseen Bleiloch und Hohenwarte geführt. Allein schon der neue Beach bei Saalburg erinnerte viele Tage und Wochenenden an die Atmosphäre von Stränden an irgendwelchen türkisfarbenen Meeren fern der Heimat.