Kommentar: Countdown für die Narren läuft

So, Weihnachten und Silvester sind geschafft, die Tage der Weihnachtsbäume samt aller Lichterketten nicht nur im Schleizer Stadtbild damit gezählt – nun läuft landauf und landab der Countdown für die Narren. Haben sich doch die Mitglieder von CCH, GFC, HFC, TCC, SKC und, und, und… für ihre Hoch-Zeit auch diesmal wieder so einiges einfallen lassen. Das Kreuzfahrt-Projekt der Gefeller ist im nebenstehenden Beitrag ja schon mal vorgestellt. Aber auch der angekündigte Karneval im Kloster von Oberböhmsdorf, die krachenden Boxen der Neuen Deutschen Welle in Crispendorf, die Tour des CCH über Amerika nach Mexiko, die degenschwingenden Musketiere von Hirschberg und das Manege frei! aus Tanna lassen erahnen, dass bis zum Aschermittwoch überall ordentlich die Post abgeht.

Jede Menge Spaß werden all jene haben, die für einen oder mehrere Abende in diese bunte Welt eintauchen – jede Menge Arbeit haben aber all jene engagierten Mitglieder investiert, die das jeweilige Programm präsentieren. Also liebes Publikum: Nicht mit Beifall sparen! Ist das doch schönster Lohn für all jene, die vorn auf der Bühne stehen.

Und wer es spezieller mag, kann dann noch zwischen Pyjamaball, Weiber-, Männer- oder Vereinsfasching wählen. Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle aber auch der Hirschberger Faschingsumzug – als weiterer Höhepunkt im Schleizer Oberland. Die Tour durchs Städtchen und die After-Show-Party gibt es am 15. Februar.

Freunde des närrischen Treibens haben in den kommenden Wochen also die Qual der Wahl. Aber eins ist dabei sicher: Am Aschermittwoch ist alles vorbei!