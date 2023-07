Kommentar: Da fehlt noch was

Marcus Cislak freut sich über die Bauarbeiten am Torhaus auf Burg Ranis, denkt aber auch ans unfertige Museum.

Es ist, wie es ist. Nach langem Stillstand kommt endlich wieder Schwung in Sachen Sanierung Burg Ranis. Ich jubelte schon als vor einem Jahr erstmals bekannt wurde, dass ein weiterer Teil des weithin sichtbaren und überregional bekannten Bauwerks alten Glanz wiedergewinnt. Super. Ohne Frage. Und doch wundere ich mich, warum nicht zuerst der Abschnitt fertiggestellt wird, wo das unfertige Museum vervollständigt werden kann. Denn mehr als ein Drittel des Museums fehlt eben noch, weil die baulichen Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind. Die Räume sind weitestgehend leergezogen, das Museumsarchiv („Magazin“) ist längst zwischengelagert in einem städtischen Objekt. Die Nutzung ist in dem unsanierten Burgbereich ist seit ewigen Jahren sonnenklar, in dem riesigen Torhaus eben nicht. Ich verstehe, dass das marode Torhaus die Sanierung nötiger hat, aber vielleicht gibt es noch übriges Geld, dass es dort auch bald weitergeht