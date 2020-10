Wieder einmal nur mit der Maus ausgerutscht? Als vor vier Jahren Beatrix von Storch mit einem klaren „Ja“ auf die im Internet gestellte Frage geantwortet hatte, ob Frauen und Kinder mit Waffengewalt an der deutschen Grenze aufgehalten werden sollten, schob sie das später auf einen „technischen Fehler“.

Demnach hatte Storch die Maus nicht im rechten Griff. Auf ein solches Missgeschick konnte sich diesmal die AfD nicht berufen, als der bis dahin als Gauland-Intimus geltende Bundestagsfraktionssprecher Christian Lüth vom „erschießen“ und „vergasen“ von Migranten faselte. Von denen er zuvor noch möglichst viele nach Deutschland holen wollte. So viel Ehrlichkeit überraschte. Dass die AfD vor allem von schlechter Stimmung im Land lebt war indes für aufmerksame politische Beobachter längst kein Geheimnis mehr.

Rechte und linke Extremisten reden unbekümmert über ihre Gewaltfantasien. Vor einigen Monaten wollte die Teilnehmerin einer Strategiekonferenz der Linkspartei Reiche erschießen. Die Frau war zwar keine Parteifunktionärin. Doch der Widerspruch des auf der Bühne sitzenden Parteichefs Riexinger fiel mager aus.

Derartige Auswüchse zeigen, wie wichtig die politische Mitte geworden ist. Landtagsmitglied Uwe Thrum tut gerne so, als ob er dort seinen Platz hätte. Das mag maximal für seine Person gelten. Für seine Partei jedoch muss das stark bezweifelt werden. Den verbalen Entgleisungen in der Politik folgen längst auch Taten. Wer sich wirklich zum Grundgesetz dieses Landes bekennt, muss hier klare Kante zeigen. In Thüringen um so mehr, da mit Björn Höcke ein extremer Rechtsaußen den AfD-Landesverband führt, für den das Berliner Holocaustmahnmal ein „Denkmal der Schande“ ist und der sich in seinen Reden immer wieder gerne der NS-Sprache bedient. Hitler nannte die NSDAP eine „Partei der Bewegung“, Höcke sieht die AfD als „fundamentaloppositionelle Bewegungspartei“. Die Selbstbezeichnung der SS war „Tat-Elite“, heute spricht Höcke von der „Tat-Elite“ die „Pseudo-Eliten“ ersetzen sollen. Das sind keine Zufälle – schon gar nicht bei einem Geschichtslehrer.