Die erste Woche des zweiten Teil-Lockdowns ist überstanden. Geschlossene Gaststätten, abgesagte Veranstaltungen. Aus den Erfahrungen des ersten im Frühjahr hat man offensichtlich gelernt, dass manche Sachen überzogen waren, andere unnötig.

Auch die Wirte-Familie Lippold in Bodelwitz hat einen Weg gefunden mit der Situation klar zu kommen, allein vom Gaststätten-Geschäft kann man schwerlich überleben. Es zeigt sich, bedingt durchs Kneipensterben der vergangenen Jahre, dass mindestens ein weiteres Standbein ziemlich sinnvoll ist. Das zeigt deren Beispiel ganz gut.

Man ist über die Jahre deutlich mobiler und flexibler geworden, ob beruflich oder privat. Man nimmt längere Fahrwege in Kauf. Verwandte und Freude leben immer seltener in der Nähe. Und doch treibt es viele, die Job-bedingt wegzogen oder weite Strecken zur Arbeit pendeln, wieder zurück in den heimatlichen Schoß. Das zeigt sich auch am Online-Pendlertag. So globalisiert die Welt ist, so sehr wächst die Sehnsucht nach Lokalem. Man erinnert sich an positive – zum Teil verklärte – Erlebnisse in jungen Jahren, wünscht sich das Unbeschwerte zurück. Und findet es vielleicht im familiären Umfeld.