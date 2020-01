Kommentar Kameradschaft pflegen

Viele Menschen feiern Silvester im Kreise ihrer Familie und ihrer Freunde. So auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Saale-Orla-Kreis. Nicht selten kommt es auch dazu, dass die Einsatzkräfte gemeinsam das Neujahrsfest begehen. Das hat vornehmlich damit zu tun, dass die Einsatzkräfte auch untereinander befreundet sind. Es ist die Kameradschaft, die bei gemeinsamen Feiern zelebriert wird.

Der positive Nebeneffekt dabei ist, dass die Einsatzkräfte noch ein Stückchen schneller am Einsatzort sein können, wenn sie wie im Schleizer Fall gleich das Gerätehaus als Ort für ihre Silvesterfeier nutzen. In Schleiz gab es dieses Jahr keinen Einsatz für die Feuerwehr in der Neujahrsnacht. Darüber kann wohl jeder froh sein. Denn es wünscht sich wohl niemand, die feierliche Runde mit Freunden und Familie in der Silvesternacht abbrechen zu müssen.

Die Bad Lobensteiner Feuerwehr hatte indessen allerhand zu tun. Zuerst der Fassadenbrand eines Wohnhauses, kurz darauf die Alarmierung wegen einer brennenden Mülltonne. Glücklicher Weise wurde bei diesen beiden Vorkommnissen niemand verletzt.

Laut der Polizei hatten jedoch andere Einsatzkräfte, jene des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), in der Silvesternacht in Schleiz mit den Folgen von falsch eingesetzter Pyrotechnik zu tun. Ein 15-jähriger Junge erlebte den Jahreswechsel nicht unverletzt. In seiner Hand explodierte ein Böller. Glücklicher Weise zog er sich laut Polizeiangaben jedoch nur Verbrennungen an seiner Hand zu. Das kann je nach Knallkörper jedoch auch ganz anders ausgehen. Insbesondere die sogenannten Polenböller sind aufgrund ihrer Sprengkraft äußerst gefährlich und zudem in Deutschland nicht erlaubt.