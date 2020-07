Kommentar: Kompromisse müssen her

In der Frage um den Fortbestand des Schleizer Krankenhauses könnte durch das Gespräch zwischen dem Landrat des Saale-Orla-Kreises Thomas Fügmann, der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (beide CDU) und der Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) wirkliche Fortschritte erzielt werden. Dabei ist es wichtig, den kleinsten gemeinsamen Nenner auszuloten und auszubauen. Natürlich könnte an dem Sanierungskonzept strikt festgehalten werden. Doch offenbar lässt sich dieses nicht so reibungslos umsetzen, wie von den Befürwortern erhofft. Das eröffnet umso mehr die Möglichkeit, in Detailfragen Alternativen in der Umstrukturierung zu erörtern. Es geht grundsätzlich darum, den Spagat zwischen Wünschen und buckelnder Realpolitik zu beenden und das Krankenhaus auf stabile Füße zu stellen. Beispielsweise ist es schwierig alle Stationen ausnahmslos zu erhalten, wenn die Auslastung des Hauses nur bei rund 40 Prozent liegt. Andererseits kann schlecht von einem Krankenhaus gesprochen werden, wenn es nur noch um die 45 Betten hat, weil 60 vom Ursprungsbestand in eine hausfremde – im weitesten Sinne – Pflegeeinrichtung übergegangen sind. Über dieses habe ich auch in meinem Vortrag bei der Selbsthilfegruppe „Trauer braucht Zeit“ in der letzten Woche berichtet. Vielleicht täte es eine halb so große Pflegeeinrichtung im Haus ja auch. Wichtig bei der Umsetzung der Realpolitik beim Schleizer Krankenhaus ist, dass sich den Plänen des Sanierungskonzeptes ausnahmslos gefügt wird. Und die Wahrheit muss ausgesprochen werden, auch wenn sie weh tut.