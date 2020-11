Schleiz ist einzigartig. Schleiz hat die älteste Naturrennstrecke Deutschlands, das Geburtshaus von Johann Friedrich Böttger, Dudens Rutheneum und den Standort einer Bushaltestelle, der bei genauerer Betrachtung nichts anderes außer Kopfschütteln hervorrufen sollte. Denn in welcher Stadt wird die Feuerwehrausfahrt schon durch eine Bushaltestelle blockiert?

Eigentlich wäre das ein gefundenes Fressen für das Format „Der Irrsinn der Woche“ in der Sendung Extra-3 des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Vielleicht erinnern sich einige noch daran, als die Sendung über die Kuh-Ampel bei Dittersdorf berichtete. Doch vielleicht hat ja jemand im Schleizer Stadtrat am Dienstag eine Idee, solch einer Schmach gerade noch rechtzeitig zu entkommen.

Fraglich ist der Standort an dieser Stelle ohnehin. Denn die Bushaltestellen am nahe gelegenen Gymnasium sind gerade einmal 200 Meter entfernt. Und selbst vom Neumarkt sind es nur fünf Minuten Fußweg dorthin. Bei normalem Tempo.

Zwar könnte argumentiert werden, dass die Bushaltestelle an diesem Standort gut für einen Besuch beim Landratsamt geeignet ist. Allerdings wäre dann ja ein Standort direkt am Landratsamt deutlich sinnvoller. Zumindest, wenn bei dieser Argumentation der „Servicegedanke“ für den Bürger im Vordergrund steht. Und selbst wenn es dann heißen würde, dass es für eine Bushaltestelle direkt am Landratsamt keinen geeigneten Standort geben würde, ist der jetzige Standort in der Gesamtbetrachtung doch noch ungeeigneter.

Sollte die Bushaltestelle entfernt werden, wird das wohl kaum zu großem Leid bei den Menschen führen. Vielmehr könnte diese Handlung eher das eine oder andere Mal für weniger Leid sorgen, wenn es richtig schnell gehen muss.