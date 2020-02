Kommentar: Tiefschwarzer Humor

Die Faschingsgala in Gefell war für die Veranstalter ein voller Erfolg. Der Saal war bis auf den letzten Platz belegt. Ein bisschen stickig ist es dort dann schon geworden. Das hat den Spaß beim Fasching allerdings keinen Abbruch getan.

Es war die erste Faschingsgala in Gefell, die ich besucht habe. Und was mir besonders gefallen hat ist, dass die Gefeller Narren kein Blatt vor den Mund nehmen. Das hat sich in ihrem Humor deutlich hervorgetan. Und der war teilweise wirklich schwarz. Manches Mal sogar grenzwertig.

Offenbar ist es gang und gäbe, dass in Gefell zu Menschen mit dunkler Hautfarbe gerne „Neger“ gesagt wird. Dieses Wort wurde sowohl mehrfach im Filmbeitrag verwendet, als auch bei einem Sketch, in dem einer den US-amerikanischen Rapper 50Cent spielte. Und die Witze über die Hautfarbe dunkelhäutiger Menschen kamen durchaus gut an. Auf der anderen Seite haben auf der Gala die Ußßen Hitler aus einem Bordell durch ihr wildes Treiben verscheucht und das Damenduo hat in seinem Sketch erwähnt, dass „der braune Schlamm bis nach Hirschberg geronnen“ ist, womit vermutlich der Einzug des AfD-Direktkandidaten Uwe Thrum aus Hirschberg in den Thüringer Landtag gemeint war.

Selbstverständlich kann argumentiert werden, dass bei Fasching auch schwarzer Humor dazu gehört. In der aktuell gesellschaftlich gespannten und teilweise gespaltenen Lage würde ich die Galaabende für diese Art des Faschinghumors jedoch nicht verwenden. Für solchen Humor kann auch gut und gerne der Politische Aschermittwoch gebraucht werden. Zwar sind die Gefeller Narren keine Partei, aber vielleicht würde es viele Faschingsgänger erfreuen, eben solche Witze und Sketche auf einer gesonderten Veranstaltung in größerem Rahmen zu sehen und zu hören. Das Potenzial und den Humor haben die Gefeller Narren dazu.