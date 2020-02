Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Unterkriegen lassen ist nicht

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es hier Hilfe zum Leben, ist die Tagesstätte in Schleiz ein wichtiger Ansprechpartner für Menschen mit einer psychischen Erkrankung und/oder einer seelischen Behinderung. Begleitet werden sollen sie auf dem manchmal bestimmt recht steinigen Weg zurück in den Alltag. Läuft es ganz gut, vielleicht auch zurück in die Erwerbstätigkeit.

Und man muss eigentlich nur mit offenen Augen durch diese Welt gehen, um für sich festzustellen, dass der Bedarf an solchen Therapieplätzen künftig wohl weiter wachsen wird. Es kann jeden von uns erwischen! Und dann kommen solche Einrichtungen wie die Tagesstätte ins Spiel, wo man als Betroffener eben Hilfe bekommt. Denn es ist in meinen Augen kein Zeichen von Schwäche, sich im Fall der Fälle Unterstützung zu suchen und diese auch anzunehmen. Gefreut habe ich mich gestern, dass in dem Programm – gestaltet durch die Besucher der Tagesstätte – jede Menge Optimismus rüberkam. Dass beim Finale „Seh auf!“ an der Projektionswand zu lesen war und aus der Konserve die „Pure Lust am Leben“ der Band Geier Sturzflug beklatscht wurde. Und viel Lachen zum praktizierten Alltag im Haus gehört. Unterkriegen lassen ist also nicht! Wer das verinnerlicht hat, dürfte in Sachen Therapie schon auf einem guten Weg zurück ins Leben sein.