„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, notierte der Dichter Matthias Claudius (1740-1815) in einem seiner Werke. Zu seinen Zeiten wie heute teilt man mit den

Zuhausegebliebenen nicht nur all die außergewöhnlichen Eindrücke, die man so gesammelt hat, sondern irgendwann sind auch die gewöhnlichen Dinge wie die Straßen dran, insbesondere wenn deren Zustand schlecht ist.

Gäste des Dr.-Konrad-Duden-Gymnasiums in Schleiz werden jetzt nicht mehr über die Baustelle erzählen können, die das Umfeld der Schule 2019 und 2020 jeweils etwa ein halbes Jahr lang prägte. Und auch über das Bild der Ludwig-Jahn-Straße wird man nun nicht mehr meckern können. Dem legendären Turnvater, der 1778 bis 1852 lebte und unter anderem heute noch gültige sportdidaktische Grundsätze aufstellte, sind in Deutschland und darüber hinaus ungezählte Friedrich-Ludwig-Jahn-, Ludwig-Jahn- oder einfach nur Jahnstraßen gewidmet. Jene in Schleiz müsste sich bei einem Vergleich nicht verstecken. Drei Schleizer Bürgermeister hatten sich die Sanierung dieser „wichtigen Nebenstraße“, wie es hieß, vorgenommen. Und erst dem dritten, Marko Bias (CDU), war es vergönnt, mit der Realisierung des Projektes in die Annalen der Kreisstadt einzugehen. Den meisten Nutzern des Straßenzuges werden solche Feinheiten egal sein. Die meisten Bürger wollen im öffentlichen Raum einfach nur normale Zustände und die sind jetzt in der Ludwig-Jahn-Straße gegeben. Genau daran wird man Bias auch in den anderen Schleizer Nebenstraßen messen, die in den Augen ihrer Anwohner alle wichtig sind.