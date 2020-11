Volkswagen will im 70 Kilometer entfernten Werk Zwickau jährlich 330.000 Elektroautos bauen. Das nahm die IHB-Bauwerke GmbH als Anlass, um an der Autobahnabfahrt in Schleiz auf halber Strecke zwischen Berlin und München eine Raststätte mit „Tankstelle“ nur für batterieelektrische und alternativ angetriebene Fahrzeuge zu planen. Diese soll 2022 eröffnen.

Am Schleizer Dreieck ist zudem ein eMobility-Cluster mit Forschungseinrichtungen sowie Test- und Entwicklungsstrecke geplant. Die Kreisverwaltung hätte den Vorstoß in Schleiz auf ihre Weise unterstützen können. Wenn sie schon keine Elektrofahrzeuge als Dienstwagen anschaffen will, hätte sie sich zumindest bei den Ausschreibungskriterien nicht ausschließlich auf Benziner festlegen sollen. Die Preisfrage ist eine andere, weshalb ich mir vor Jahren auch einen Benziner zugelegt habe. Doch der öffentlichen Hand werden von den Unternehmen gern mal günstige Angebote unterbreitet. Viele Landräte und Oberbürgermeister sind mit Limousinen aus München und Stuttgart unterwegs, weil ihre Behörden diese zu einem Bruchteil der Kosten leasen können, die ein Firmenchef für den Dienstwagen zahlen muss. Es wird Zeit, dass Elektroautohersteller und -händler einen ähnlichen Vorstoß starten. Warum nicht bei der Ausschreibung in Schleiz? Denn bislang sieht man seitens der öffentlichen Verwaltungen kaum Elektrofahrzeuge fahren. Dabei arbeiten dort Multiplikatoren, die auf Dienstfahrten Vorbehalte abbauen und dann vielleicht auch privat umsteigen könnten.