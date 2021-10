Konfirmandenbegrüßung und Erntedank in Röppisch

Röppisch. Am kommenden Sonntag, 17. Oktober, wird zum Kabarett mit Pfarrer Tillmann Boelter aus Ebersdorf eingeladen.

In der Röppischer St. Wolfgangskirche war gerade ungewöhnlich viel los. Die Kirchgemeinde hatte zum Zentralgottesdienst eingeladen, um die Konfirmanden und Vorkonfirmanden aus dem Kirchspiel Zoppoten vorzustellen.

Pastorin Stephanie Ladwig bat die jungen Leute nach vorn, sodass die 13 Mädchen und Jungen, die im kommenden Frühjahr oder im Jahr 2023 konfirmiert werden möchten, gut zu sehen waren. Bis dahin werden sie einmal wöchentlich Konfirmandenunterricht haben, regelmäßig den Gottesdienst besuchen und andere Aufgaben in der jeweiligen Ortskirche übernehmen, zum Beispiel am Krippenspiel mitwirken, mal bei einem Arbeitseinsatz mit anpacken oder Erntedankgaben im Dorf sammeln.

Die Röppischer haben an diesem Sonntag auch den Erntedankgottesdienst gefeiert und ihre Kirche besonders schön geschmückt. Susan Teichmann, Conny Pasold und Antje Wolf haben dafür eine Erntekrone gebunden. Die vier Getreidesorten haben sie auf Röppischer Flur gesammelt und daraus an zwei Abenden ein kleines Meisterstück gemacht. Die Gäste aus Liebengrün und Liebschütz, Friesau, Zoppoten, Pöritzsch, Raila, Kulm und Wernsdorf waren nach dem Gottesdienst auch noch zu Kaffee und Kuchen im Kirchhof geladen. „So lernen sich nicht nur die Konfirmanden, sondern auch die Eltern kennen“, sagt die Pastorin Ladwig, die sich sehr über das Engagement der Röppischer freut.

Der nächste Gottesdienst findet dort am Reformationstag, dem St. Wolfgangstag statt. Gleichzeitig wird an diesem Tag in Röppisch Kirmes gefeiert.

Für das Kirchspiel gibt es bereits am kommenden Sonntag einen Höhepunkt. Am Sonntag wird um 17 Uhr zum Kabarett mit Pfarrer Tillmann Boelter aus Ebersdorf eingeladen. Auf den Aushängen wird ein heiterer Abend im Friesauer Pfarrsaal mit dem Titel: „Da muss er durch“ versprochen.