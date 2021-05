Kontrolle nach Bürgerbeschwerden in Zollgrün: 30 Temposünder und ein Fahrverbot

Zollgrün. Mehr als 450 Fahrzeuge wurden kontrolliert.

Am Dienstag wurde aufgrund von Bürgerbeschwerden eine Tempokontrolle in Zollgrün bei Tanna im Saale-Orla-Kreis durchgeführt. In Richtung Gefell passierten zwischen 14.45 Uhr bis 19.30 Uhr 455 Fahrzeuge den Messort. Bei erlaubten 50 km/h (KFZ) und 30 km/h (LKW) wurden 30 Verstöße festgestellt, wovon der Großteil der Verstöße PKW-Fahrer waren.

In insgesamt 24 Fällen kam es zu Verwarngeldern, sechs Verkehrsteilnehmer wird ein Bußgeld erwarten. Der schnellste PKW-Fahrer war bei erlaubten 50 km/h mit 104 km/h unterwegs, ihn wird zusätzlich ein Fahrverbot erwarten. Der schnellste LKW war mit 53 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs.

