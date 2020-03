Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kontrolle über Wasserschlauch verloren

Für die Teilnehmer des Feuerwehr-Truppmann-Grundlehrgangs wird es langsam ernst. Schon in wenigen Wochen stehen die theoretische und die praktische Prüfung an. Doch bevor es soweit ist, muss noch viel gelernt und trainiert werden. Dass für einen Löschangriff neben dem schnellen und präzisen Aufbau auch körperliche Fitness und Kraft wichtig ist, erfuhren die Lehrgangsteilnehmer jüngst am eigenen Leib. Denn nach dem mehrmaligen Aufbau eines Löschangriffs am Maifeuerplatz in Schleiz sollten sie den Umgang mit einem B-Strahlrohr samt Stützkrümmer üben. Der Stützkrümmer, der hinter das Strahlrohr gekuppelt wird, wiegt etwa zwei Kilogramm und leitet des Wasser vom Schlauch in einem Winkel von 50 Grad in das Strahlrohr. Dadurch wird die Handhabung des B-Strahlrohres einfacher. Der Stützkrümmer bewirkt, dass das Rohr mit geringerer Kraft durch den Wasserdruck und die Steifheit des Schlauches nach oben gedrückt wird. Trotzdem sind noch enorme Kräfte am Werk, weshalb immer zwei Einsatzkräfte ein B-Strahlrohr mit Stützkrümmer halten müssen. Ohne Stützkrümmer sind drei Einsatzkräfte vorgeschrieben.

800 Liter Wasser pro Minutebei einem Druck von fünf Bar Marc Klethe (l.) und Ben Schlott am, B-Strahlrohr mit Stützkrümmer. Foto: Oliver Nowak Das Beherrschen des B-Strahlrohrs mit Rohr-Mundstück und Stützkrümmer war für die meisten Lehrgangsteilnehmer nur eine kleine Herausforderung. Schließlich spritzten aus dem Mundstück nur etwa 400 Liter Wasser pro Minute bei einem Druck von fünf Bar. Sobald das Mundstück jedoch abgenommen wurde, entwickelte sich der Löschangriff zum Kraftakt. 800 Liter Wasser pro Minute bei einem Druck von fünf Bar schossen aus dem Strahlrohr. Die Kräfte, die dabei an dem Rohr frei werden sind enorm, weit jenseits der 30 Kilogramm. Zwei jüngere Lehrgangsteilnehmer, die zum ersten Mal ein B-Strahlrohr mit Stützkrümmer bedienten, verloren für kurze Zeit die Kontrolle. Zwar stellte Maschinist René Grimm augenblicklich seine Pumpe ab, dennoch wurden die beiden jüngeren Lehrgangsteilnehmer klitschnass und auch ein paar andere aus der Gruppe bekamen von dem umherspritzenden Wasser etwas ab. Verletzt wurde bei dem kleinen Malheur niemand, vielmehr hatten einige nach dem kurzen Schreck etwas zu lachen. Sebastian Dörr präsentiert einen improvisierten Wasserringmonitor. Foto: Oliver Nowak Der Stützkrümmer kann verkehrt herum an das Strahlrohr gekoppelt auch als improvisierter Wasserringmonitor verwendet werden. Das zeigte Löschgruppenführer Sebastian Dörr. Dazu kuppelte er das Strahlrohr mittels Stützkrümmer an den mittleren Verteilerabgang an. Im Anschluss legte er einen fünf Meter langen B-Schlauch im Kreis um den Verteiler, kuppelte die Schlauchenden an die beiden seitlichen Verteilerausgänge und flutete den Ring. Nachdem Sebastian Dörr die Ventile zum Ring geschlossen hatte, öffnete er das Ventil für das B-Strahlrohr und das Wasser spritze im hohen Bogen heraus. Das Gewicht des Schlauchrings kompensiert dabei die Rückstoßkräfte des Strahlrohrs, erklärte er. Kurze Zeit später präsentierte Sebastian Dörr die moderne Variante dieses System auf dem Gelände des Schleizer Stadtbauhofes. Mit den modernen sogenannten Monitor ist ebenfalls die Wasserabgabe ohne Einsatzkräfte möglich. Bei dem modernen Gerät ist auch ein automatisches Schwenken einstellbar, zeigte er. Es wurde in der Vergangenheit vor allem für die Flächenbrandbekämpfung verwendet. Richtig Spaß im Anschluss hatten sichtlich die Lehrgangs-Teilnehmer Sabrina Dörr und Manuel Bäse von der Langenbucher Wehr. Sie durften das Löschschaum-Rohr halten, mit dem ein wenig Schwerschaum zu Demonstrationszwecken erzeugt wurde. Schwerschaum bildet eine Decke über brennenden Gegenständen und erstickt dadurch vornehmlich die Flammen. Sabrina Dörr und Manuel Bäse geben Schwerschaum auf dem Gelände des Schleizer Bauhofes ab. Foto: Oliver Nowak Spaß und Kameradschaft sind es auch, die den Crispendorfer Ortsteilbürgermeister Marc Klethe motivieren, den Feuerwehr-Grundlehrgang zu absolvieren. „Es geht mir auch um das Gemeinschaftsgefühl im Ort, um den Zusammenhalt. Als vor einiger Zeit eine Garage in Crispendorf gebrannt hat, konnte ich nicht wirklich helfen. Wenn ich den Grundlehrgang aber absolviert habe, kann ich mit anpacken“, erzählt Marc Klethe. Wie es für ihn bei der Feuerwehr in Sachen Ausbildung weitergeht, weiß er noch nicht genau. „Ich möchte abwarten, welche Ausbildungsmöglichkeiten sich noch ergeben. Wenn sich weitere Kurse gut anbieten, kann ich mir gut vorstellen, mitzumachen“, sagt er. Die fachliche Aufstiegsleiter bei der Feuerwehr ist lang. Die nächste größere Stufe der Truppführer. Neben dem Truppführer-Lehrgang muss dazu noch eine Sprechfunker-Ausbildung absolviert werden. Wer wie zum Beispiel René Grimm Maschinist werden will, braucht dafür mindestens zwei Jahre, wenn er als Volljähriger bei der Freiwilligen Feuerwehr beginnt. Nur die Maschinisten dürfen die großen Feuerwehr-Fahrzeuge fahren. Um Maschinist zu werden, muss sowohl der Truppmann-Lehrgang als auch die Sprechfunker-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen werden. Zudem braucht er einen Führerschein der Klasse C für Lastwagen. Dann kann die Ausbildung zum Maschinisten beginnen. Und erst nachdem der Bürgermeister dem neuen Maschinisten die Erlaubnis erteilt hat die Feuerwehr-Fahrzeuge zu fahren, darf der Maschinist das auch.