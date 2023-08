Kontrollen zur Straßenreinigung in Pößneck

Pößneck. Die Stadtverwaltung erinnert an Eigentümerpflichten.

In Pößneck ist dem städtischen Ordnungsamt um Fachbereichsleiter Nico Schwenke in jüngerer Zeit aufgefallen, dass Grundstückseigentümer ihrer Straßenreinigungspflicht nicht nachkommen würden. Da gebe es „noch Verbesserungsbedarf“, so eine Mitteilung. „Grundlage für diese Verpflichtung bildet die Straßenreinigungssatzung der Stadt, die unter anderem auf der städtischen Internetseite zu finden ist“, so das Ordnungsamt. Grundstückseigentümer hätten dafür zu sorgen, dass Gehwege und Straßenrinnen vor ihren Häusern sauber beziehungsweise frei sind.

„Um das öffentliche Erscheinungsbild gerade in Hinblick auf das anstehende Pößnecker Stadtfest aufzuwerten, werden wir ab sofort vermehrt Kontrollen im Innenstadtbereich durchführen“, so Schwenke. Sollten Eigentümer ihren Reinigungspflichten nicht nachgekommen sein, werde es zunächst einen Hinweis auf die geltende Reinigungspflicht geben, kündigt die Stadt an. „Wer dann immer noch nicht tätig wird, dem droht ein kostenpflichtiges Verwaltungsverfahren.“ Auf diese Weise hofft die Stadt, kurzfristig sichtbare Verbesserungen herbeizuführen.