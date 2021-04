Konzert in der Wisentahalle fällt aus

Schleiz. „Lieder aus den Bergen“ wird coronabedingt abgesagt.

Aufgrund der aktuellen Situation fällt die geplante Veranstaltung „Lieder aus den Bergen“ am 24. April in der Wisentahalle Schleiz aus. Die Tickets können an der Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden, nach dem geplanten Termin zurückgegeben werden, teilt der Veranstalter HC Hainich Concerts GmbH mit.

Hainich Concerts werde auch in Zukunft weitere Volksmusik- und Schlagerveranstaltungen in Schleiz planen. Aufgrund der derzeitigen unübersichtlichen Situation benötige der Veranstalter allerdings noch Zeit für die Planungen und bitte das Publikum um Geduld und Verständnis.

Sobald der Vorverkauf für neue Veranstaltungen in Schleiz eröffnet beziehungsweise fortgesetzt wird, werde dies über die örtlichen Vorverkaufsstellen rechtzeitig bekannt gegeben, so das Team der Promotion- und Ticketabteilung des Veranstalters.