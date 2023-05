Konzert in Plauen: Schöner kann „Unendlichkeit“ nicht klingen

Plauen. June Cocó hat ein neues Album veröffentlicht und präsentiert Lieder daraus am Freitag, 12. Mai, im Plauener Malzhaus.

Superkräfte sind ihr Thema. Das Album „Infinity Mode“ ist eine Art Entdeckungstour, eine Suche nach Spezialtalenten, mit denen sich das Leben erfüllter gestalten lässt, beschreibt June Cocó ihre dritte Scheibe, die vor wenigen Tagen erschienen ist.

Die Musikerin, Singer-Songwriterin und Produzentin aus Leipzig, die inzwischen in Berlin lebt, hat selbst mehrere besondere Talente. Sie berührt Menschen mit ihrer Musik, entführt und verzaubert, lädt auf und bringt mit ihrer besonderen Energie eine Art Glücksgefühl in Kopf und Bauch.

Elektronische Beats, Pianoklänge, ihre Stimme und deren Echos sind eine spezielle Art Popmusik, die sich nicht vergleichen lässt, die eben „Superpower“ hat.

„In dem Album stecken all meine höchsten Höhen und meine tiefsten Tiefen der vergangenen fünf Jahre. Manchmal schaue ich zurück und muss über mich selbst schmunzeln. Wie ich mich verrückt gemacht und gelitten habe, weil ich einfach nicht richtig hingehört und hingesehen habe“, erzählt June Cocó. Allerdings haben sie auch Superheldinnen wie Captain Marvel, die am Horizont dem Sonnenuntergang entgegenfliegt, inspiriert. Schon als Kind verliebte sie sich in das Klavierspielen. Sie studierte Tanz, Schauspiel, Gesang und Musik.

Als Hotel-Pianistin begeisterte sie in Leipzig Stars wie Udo Lindenberg und George Clooney. Ihre Fans reichen mittlerweile von Frankreich bis Japan, wohin sie ihre „The Spark Tour 2023“ unter anderem führen wird.

„Generell ist das Album stark durch meinen Umzug nach Berlin geprägt. Mich final für diese Stadt zu entscheiden, hat mich sehr inspiriert und frei gemacht“, erklärt sie.

Auf ihrem Flügel steht stets eine Winkekatze. Die hat bereits viele Bars, Clubs, Klaviere, Bühnen, Menschen und Zustände gesehen hat. Ihr Winken hört nie auf. Was es eigentlich damit auf sich hat, ob es Glücksbringer, Kitsch oder beides ist, spielt ebenfalls eine Rolle in einem der Titel der aktuellen Platte.

Als June Cocó im vergangenen Jahr zum ersten Mal auf Teneriffa war, stieg sie nachts von einem Fischerturm aus ins Meer: „Ich hatte gehört, dass im Wasser leuchtender Plankton vorkommt. Und als ich unter meiner Taucherbrille die Augen öffnete, fing um mich herum alles an zu leuchten. Wie ein eigenes Universum unter Wasser. Ein magischer Moment und eine weitere Inspiration für die Musik.“

Leuchten wird auch die Bühne im Plauener Malzhaus, auf der sie am Freitagabend ab 20 Uhr spielt.