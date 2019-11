Kostenexplosion durch Heimkinder

Wenn Kinder nach Ansicht der Behörden nicht entwicklungsgerecht bei ihren Eltern wohnen können, kommen sie oft ins Heim, um dort betreut zu werden. In diesem Jahr sind die Kosten für Unterbringung und Betreuung der Heimkinder regelrecht explodiert. Der Landkreis muss rund 870.000 Euro dafür im Bereich Soziales in den aktuellen Haushalt als überplanmäßigen Mehrbedarf einschreiben.

Fallzahlen stark gestiegen

Durchschnittlich, so erläuterte Ines Krasser vom Fachdienst Jugend und Familie/Jugendamt dem Jugendhilfeausschuss, würden pro Kind in der Inobhutnahme rund 50.400 Euro anfallen. Dadurch könnten schon kleine Anstiege der Fallzahlen zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um fast 45 Prozent gestiegen. Waren 2018 noch 34 Kinder und Jugendliche in Obhut, sind es in diesem Jahr schon 49 zu betreuende Minderjährige. Neun der insgesamt 15 Kinder und Jugendlichen, die in der Heimerziehung untergebracht sind, sind in diesem Jahr neu zugezogen; genauer gesagt deren Elternteil.

Rückwirkende Kostenübernahmen

Dadurch würden normalerweise die Kosten je nach Umzugsdatum nur anteilig übernommen. Doch in acht dieser Fälle müsse der Landkreis die Kosten für das Jahr 2018 an die anderen Landkreise rückwirkend erstatten. Dadurch entstünden bereits Mehrkosten von 575.300 Euro. Das liege oft daran, dass die Jugendämter der anderen Landkreise nicht zeitnah über eine vorherige Inobhutnahme informierten, erläuterte Ines Krasser.

Darüber hinaus gebe es unter allen in Obhut genommenen Minderjährigen vier kostenintensivere Fälle. Bei diesen lägen die Tagessätze für Unterbringung und Betreuung etwa jeweils zwischen 158 Euro und 270 Euro. Auch die Heimkosten haben sich allgemein erhöht. In den sechs Heimen, in denen der Landkreis Kinder und Jugendliche unterbringt, haben sich die Kosten pro Einzelfall und Tag zwischen etwa neun Euro und 35 Euro erhöht. Allgemein habe die Dauer der Inobhutnahmen ebenfalls zugenommen.

Mehr Kindeswohlprüfungen

Auch die Zahl der Kindeswohlprüfungen in den elterlichen Haushalten habe stark im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. „Die Kindeswohlprüfungen ergaben oftmals eine akute Gefahr für die Kinder, so dass diese in Obhut genommen werden mussten“ heißt es im Sachverhalt, dem den Mitgliedern des Jugendhilfeauschusses vorgelegt wurde. Wurden aufgrund der Prüfungen im vergangenen Jahr 28 Minderjährige in Obhut genommen, waren es in diesem Jahr bisher schon 41 Kinder und Jugendliche. Die Kosten für die Kindeswohlprüfungen beliefen sich allein in diesem Jahr auf rund 70.000 Euro.

Suchtprobleme als Ursache

Jugendhilfeausschuss-Mitglied Frederik Thieme wollte genauer wissen, wieso es zu diesem Sprung bei den Inobhutnahmen nach Kindeswohlprüfungen komme. Dass die gesellschaftliche beziehungsweise rechtliche Schwelle, nach der Kinder und Jugendliche in Obhut genommen werden, gesunken ist, verneinte Ines Krasser. Oftmals habe die Inobhutnahme mit Suchtproblematiken der Eltern zu tun. Durch den Anstieg der Fälle von Minderjährigen in Haushalten von Suchterkrankten sei es zum Anstieg der Inobhutnahmen dieser Kinder und Jugendlichen gekommen.