Kostenfreie Masken für Bedürftige im Saale-Orla-Kreis

Für Menschen, die staatliche Unterstützungsleistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, werden im Saale-Orla-Kreis kostenfreie Schutzmasken zur Verfügung gestellt.

Nachdem die vom Freistaat Thüringen zur Verfügung gestellten Schutzmasken durch Mitarbeiter des Landratsamtes vorsortiert wurden, erklärten sich die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften des Landkreises bereit, die Ausgabe zu organisieren, heißt es in einer Mitteilung.

Die Verteilung an die Leistungsempfänger beginne in den meisten Gebietskörperschaften an Saale und Orla in der kommenden Woche. Über die genauen Verteilungswege informierten die Städte, Einheitsgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften auf ihrer Internetseite, zum Teil auch über andere Wege wie Aushänge oder Amtsblätter.

Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises (jeweils gültige Leistungsbescheide) erhielten leistungsbeziehende Bürger ab 15 Jahren jeweils fünf FFP2- sowie 15 OP-Masken. Insgesamt könnten mit den Schutzmasken mehr als 3000 bedürftige Personen im Saale-Orla-Kreis versorgt werden.