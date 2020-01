Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenfreier Kurs für junge Eltern in Schleiz und Triptis

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass über das Landesprogramm „Familie eins99“ ein Elternkurs mit dem Namen „Auf eigenen Beinen stehen“ in Schleiz und Triptis organisiert wird. Die Ausschussmitglieder beklagten jedoch, dass sie über den Inhalt des Kurses nichts wüssten. Sie sollten lediglich einer Empfehlung des Planungsbeirates mit ihrem Beschluss nachkommen.

Für Eltern mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr

Auf Nachfrage beim Landratsamt und dem Träger des Kurses, dem Diakonieverein Orlatal, war zu erfahren, dass sich der Kurs an werdende Eltern sowie Eltern mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren richtet. In dem Kurs sollen wichtige Grundlagen der Kindesentwicklung und -versorgung den Eltern nähergebracht werden.

Eltern sollen bei dem Kurs erfahren, wie sie im Alltag ihr Kind unterstützen, fördern und ihm Halt geben können. Zudem sollen den Kursteilnehmern Informationen, Tipps und Anregungen für Zuhause gegeben werden. Auch soll den Eltern aufgezeigt werden, dass es nicht darauf ankommt, perfekt zu sein, sondern sich jeden Tag mit dem Kind auf einen neuen Weg zu machen. Ziel des Kurses ist es aufzuzeigen, wie die eigenen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen unter einen Hut gebracht werden können.

Vier Kurstermine im April und März in Schleiz

Der Kurs wird jeweils ein Mal pro Woche über die Zeit von vier Wochen angeboten. In Schleiz wird der Kurs im Domizil des Diakonievereins im Ärztehaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße 6a angeboten. Starttermin ist am Mittwoch, 29. April. Der Kurs wird jeweils mittwochs in der Zeit von 9 bis 11 Uhr sein. Der letzte Termin ist Mittwoch, 20. Mai.

In Triptis soll der Kurs im Kindergarten Farbenklexs, Am Postberg 10, stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird der Kurs immer vormittags am Montag in den Monaten Mai und Juni stattfinden.

Anmeldungen für den kostenfreien Kurs sind beim Diakonieverein Orlatal unter Telefon: 03647/422 835 möglich.