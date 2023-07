Kreatives und Buntes auf Burg Ranis

Ranis. Kommerzieller Markt am vierten Juli-Wochenende.

Auf Burg Ranis veranstaltet das „Allerlei Kreativteam“ aus Greiz einen kommerziellen Kreativmarkt am nächsten Wochenende. Die sogenannten „Kreativen Sommertage“ machen am 29. und 30. Juli, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, Station und haben laut Ankündigung „Handgemachtes, Lifestyle und Garten“ in petto. Weiter: „Ein Muss für alle Familien, Gartenliebhaber, interessierte Freizeithandwerker und Kreative.“ Man könne sich auf Vorführungen und Handgemachtes von verschiedenen Kunsthandwerkern und Künstlern freuen, ihnen über die Schulter schauen und sich zum Mit- und Nachmachen inspirieren lassen, so die Veranstalter.

Pflanzen-Experten beraten

Darüber hinaus werden aktuelle Garten- und Pflanzentrends präsentiert. Landschaftsarchitekten halten Vorträge und beraten zur Pflanzenverwendung und Gartengestaltung. „Bei individuellen Fragen und Problemen stehen die Fachleute gerne beratend zur Verfügung. Bringen Sie Fotos und Pläne Ihrer Gartenanlagen oder Pflanzen mit“, heißt es.

Die Geschichtenerzählerin „Tante Luna“ und ihr vierbeiniger treuer Begleiter „Aramis Arthur“ sind dabei. Sie erzählt „starke Geschichten für starke Kinder“. Es gebe zudem Mitmachangebote für Groß und Klein, die Burg Ranis und das Museum haben ebenfalls geöffnet und es gibt Livemusik mit „Marita“ verspricht die Ankündigung.

