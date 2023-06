Kreisausscheid im Löschangriff in Dobareuth

Dobareuth. Kreisfeuerwehrverband hält außerdem Vorstandswahlen im Gemeinderaum ab.

Die Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes findet am Samstag, 10. Juni, in Dobareuth im Rahmen des Kreisfeuerwehrtages des Saale-Orla-Kreises statt.

Los geht die Verbandsversammlung um 9 Uhr im Gemeinderaum Dobareuth. „Es werden die Vorstandswahlen stattfinden. Ich selbst weiß noch nicht, ob ich wieder antreten werde“, sagte die Kreisverbandsvorsitzende Ina Papmeyer-Wohlfahrt.

Zum Kreisfeuerwehrtag wird ab 13 Uhr der Kreisausscheid im Löschangriff auf der Wiese am Gemeinderaum ausgetragen. „Die Dobareuther Kameraden haben extra Wettkampfrichterschulungen absolviert, damit alles exakt gewertet werden kann. Außerdem haben sie mit André Eckhardt, Norbert Schneider und Ramon Hofmann Vollprofis als Wettkampfrichter, die auch bei internationalen Ausscheiden richten“, sagt die Kreisverbandsvorsitzende. Ausgetragen wird der Kreisausscheid im Löschangriff in zwei Kategorien. In der ersten soll die übliche Einsatzbekleidung getragen werden, in der zweiten Kategorie darf die Bekleidung an den Feuerwehrsport angepasst werden. Der Ausscheid geht bis etwa 16 Uhr.