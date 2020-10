Schleiz/Neustadt. Der Kreistag wird am Montag trotz der Einschränkung des öffentlichen Lebens tagen, allerdings nicht in Schleiz. Die Sitzordnung wurde überarbeitet.

Kreistag berät am Montag in Neustadt

Trotz der Einschränkungen der öffentlichen Lebens im Saale-Orla-Kreis wird die nächste Kreistagssitzung wie geplant am kommenden Montag um 14 Uhr stattfinden.

Unter Einhaltung der üblichen Abstands- und Hygieneregeln kann die Sitzung mit 46 Kreistagsmitgliedern, Mitarbeitern der Kreisverwaltung sowie Gästen in der Sport- und Festhalle in Neustadt an der Orla stattfinden. Zu beachten sind auch die nun üblichen Einlass-Formalitäten. Es wird die vierte Sitzung des Kreisparlaments sein, die – aufgrund der Corona-Pandemie – nicht im Kreistagssaal im Gebäude der Kreisverwaltung in der Oschitzer Straße 4 in Schleiz abgehalten werden kann.

Sitzordnung in Neustadt überarbeitet

Für die Sitzung am kommenden Montag wurde die Sitzordnung nochmals überarbeitet. Es hatte Kritik bezüglich der Akustik von einigen Kreistagsmitgliedern nach den vergangenen Sitzungen gegeben. In den äußeren Sitzreihen waren die Redebeiträge demnach weniger gut zu verstehen. Dem soll nun durch eine neue Anordnung abgeholfen werden. Es werde maximal 40 Besucherplätze in der Sitzung am Montag geben, informiert das Kreistagsbüro. Diese Zahl sei bisher bei keiner Kreistagssitzung in den vergangenen Jahren ausgeschöpft worden.

Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es unter anderem um die Zweckvereinbarung über die Nutzung der Rettungsleitstelle Gera, die überplanmäßige Ausgabe für eine Ersatzvornahme in Hirschberg, die außerplanmäßige Ausgaben für dringend notwendige bauliche Maßnahmen am Gebäude der Staatlichen Grund- und Regelschule Pößneck-West sowie für die Rechentechnik an den Arbeitsplätzen der Kreisverwaltung und den Jahresabschluss 2019 der Kreissparkasse Saale-Orla. Darüber hinaus haben mehrere Fraktionen weitere Anträge eingebracht.